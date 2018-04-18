Умерла Барбара Буш

Источник: AP 2018

Многие годы супруга 41-го президента США страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами. Она также перенесла операции на сердце и желудке и бронхит.

15 апреля стало известно, что Барбара Буш после серии неудачных госпитализаций отказалась от дальнейшего лечения и захотела проводить больше времени с семьей.