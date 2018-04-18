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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Миллиона лишились не уважающие закон владивостокцы

Приморский Росреестр оштрафовал более чем на 1 млн рублей за нарушения земельного законодательства, сообщили DEITA. RU в организации.

Управлением Росреестра по Приморскому краю подведены итоги деятельности за 1 квартал 2018 года в сфере исполнения государственной функции по государственному земельному надзору.

Всего в 1 квартале 2018 года на территории Приморского края проведено 319 проверок соблюдения земельного законодательства. Выявлено 169 нарушений закона. Нарушения фиксировались у более чем каждого второго контрольно-надзорного мероприятия.

Михаил Грач.

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