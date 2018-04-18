Миллиона лишились не уважающие закон владивостокцы

Управлением Росреестра по Приморскому краю подведены итоги деятельности за 1 квартал 2018 года в сфере исполнения государственной функции по государственному земельному надзору.

Всего в 1 квартале 2018 года на территории Приморского края проведено 319 проверок соблюдения земельного законодательства. Выявлено 169 нарушений закона. Нарушения фиксировались у более чем каждого второго контрольно-надзорного мероприятия.