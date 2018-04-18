Покойников с лишним весом и силиконовыми имплантатами не будут сжигать в хабаровском крематории

Согласно проекту решения гордумы, людям, которые оформляют заказ на кремацию, придется предоставить справку из морга — она должна подтверждать, что в теле умершего нет кардиостимулятора, силиконовых имплантатов, а также протезов, за исключением зубных. Как объяснили представители Спецкомбината, посторонние предметы при сжигании могут повредить печное оборудование.

Кроме того, в Хабаровске будет регламентирован и вес умершего: вместе с гробом он не должен превышать 180 килограммов. Крупногабаритные конструкции не проходят в проем печи.