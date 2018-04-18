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04:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Покойников с лишним весом и силиконовыми имплантатами не будут сжигать в хабаровском крематории

Правила организации похоронного дела в Хабаровске обсудили во вторник, 17 апреля, депутаты городской думы. В скором времени умерших будут сортировать на тех, кого можно кремировать, и тех, кого нельзя.

Согласно проекту решения гордумы, людям, которые оформляют заказ на кремацию, придется предоставить справку из морга — она должна подтверждать, что в теле умершего нет кардиостимулятора, силиконовых имплантатов, а также протезов, за исключением зубных. Как объяснили представители Спецкомбината, посторонние предметы при сжигании могут повредить печное оборудование.

Кроме того, в Хабаровске будет регламентирован и вес умершего: вместе с гробом он не должен превышать 180 килограммов. Крупногабаритные конструкции не проходят в проем печи.

Одна кремация в краевой столице сейчас стоит 14 тысяч рублей. В день в печах хабаровского крематория сжигают до 20 тел, сообщает портал «Губерния».

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