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04:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Новую икону для Спасо-Преображенского собора встретят верующие Хабаровска

В субботу, 21 апреля, в Хабаровск привезут икону Божией Матери «Державная», написанную специально для Спасо-Преображенского собора. Встречать ее будут в том же храме в 15:45, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

Икона «Державная» в России имеет богатую историю. Ее список для хабаровского собора создали по инициативе прихожанки Мирославы Беднарчук, которая более года назад переехала в краевую столицу из Арсеньева Приморского края.

«Я очень люблю икону “Державная”, всегда ей молюсь. В Арсеньеве по выходным мы читали ей акафист — она ведь покровительница русского народа. А в Преображенском соборе Хабаровска этой иконы нет. Однажды после службы, набравшись смелости, [я] подошла под благословение к владыке нашему, рассказываю ему, что икону бы неплохо написать “Державную”. Он выслушал меня и говорит: “Вот, матушка, и собирайте пожертвования на образ”», — рассказала Мирослава Беднарчук.

Средства на икону собрали быстро. Написали ее сестры Петропавловского женского монастыря. Также для образа изготовили киот, в котором его разместят. Икону освятит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

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