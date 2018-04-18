Новую икону для Спасо-Преображенского собора встретят верующие Хабаровска

Икона «Державная» в России имеет богатую историю. Ее список для хабаровского собора создали по инициативе прихожанки Мирославы Беднарчук, которая более года назад переехала в краевую столицу из Арсеньева Приморского края.

«Я очень люблю икону “Державная”, всегда ей молюсь. В Арсеньеве по выходным мы читали ей акафист — она ведь покровительница русского народа. А в Преображенском соборе Хабаровска этой иконы нет. Однажды после службы, набравшись смелости, [я] подошла под благословение к владыке нашему, рассказываю ему, что икону бы неплохо написать “Державную”. Он выслушал меня и говорит: “Вот, матушка, и собирайте пожертвования на образ”», — рассказала Мирослава Беднарчук.