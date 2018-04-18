Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Что будет, если «закончились права»
Бывшая девушка Димы Билана беременна
Путин выразил соболезнования Меркель
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
ЦСКА вышел вперед в серии 1/4 финала Евролиги с «Химками»
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Государство будет выплачивать страховку только при потере жилья
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
04:31 (мск), источник: Вести Приморье

«Такое не каждый день увидешь на дорогах» — житель Владивостока устроил «авиашоу» на трассе (видео)

На ходу прямо из автомобиля он «пилотирует» радиоуправляемым самолетом, который летит над дорогой на высоте 2−3 метров, навстречу другим автомобилям.

Житель Владивостока @ermolaev_dv выложил в своем инстаграм-паблике необычный видеоролик. На ходу, прямо из автомобиля, он «пилотирует» радиоуправляемым самолетом, который летит над дорогой на высоте 2−3 метров, навстречу другим автомобилям.

«Сегодня впервые попробовали управлять самолётом с машины, было круто! Боковой ветер не помешал сделать пробный полёт! ??? Следующий ночной полёт будет на большом светяшимся самолёте 1.85 м через “золотой мост”!», — анонсирует «программу» дорожных авиашоу @ermolaev_dv.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь