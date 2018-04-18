«Такое не каждый день увидешь на дорогах» — житель Владивостока устроил «авиашоу» на трассе (видео)
На ходу прямо из автомобиля он «пилотирует» радиоуправляемым самолетом, который летит над дорогой на высоте 2−3 метров, навстречу другим автомобилям.
На ходу прямо из автомобиля он «пилотирует» радиоуправляемым самолетом, который летит над дорогой на высоте 2−3 метров, навстречу другим автомобилям.
Житель Владивостока @ermolaev_dv выложил в своем
«Сегодня впервые попробовали управлять самолётом с машины, было круто! Боковой ветер не помешал сделать пробный полёт! ??? Следующий ночной полёт будет на большом светяшимся самолёте 1.85 м через “золотой мост”!», — анонсирует «программу» дорожных авиашоу @ermolaev_dv.