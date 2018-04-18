Полузащитнику «СКА-Хабаровска» вдвое сократили дисквалификацию

РИА «Восток-Медиа» писало, что во втором тайме матча «СКА-Хабаровск» — «Амкар» Дмитрий Кабутов грубо сыграл на Петере Заневе и получил красную карточку. В КДК решили ещё и лишить футболиста права выступать в шести ближайших матчах. При этом комитет пообещал смягчить наказание, если пострадавший капитан пермского клуба «Амкара» Петер Занев будет участвовать в тренировках или матчах по истечении 15 дней с даты встречи в дальневосточной столице.

В кругах болельщиков и спортивных журналистов вызвал возмущение тот факт, что уже через неделю после получения травмы на стадионе имени Ленина болгарский футболист вышел на поле против «Рубина» и отыграл все 90 минут. Наказание для Кабутова при этом осталось без изменений. Теперь КДК восстановил справедливость. С учётом уже пропущенного полузащитником матча, ему остаётся переждать на скамейке ещё два.