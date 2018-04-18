Полузащитнику «СКА-Хабаровска» вдвое сократили дисквалификацию

РИА «Восток-Медиа» писало, что во втором тайме матча «СКА-Хабаровск» — «Амкар» Дмитрий Кабутов грубо сыграл на Петере Заневе и получил красную карточку. В КДК решили ещё и лишить футболиста права выступать в шести ближайших матчах. При этом комитет пообещал смягчить наказание, если пострадавший капитан пермского клуба «Амкара» Петер Занев будет участвовать в тренировках или матчах по истечении 15 дней с даты встречи в дальневосточной столице.
В кругах болельщиков и спортивных журналистов вызвал возмущение тот факт, что уже через неделю после получения травмы на стадионе имени Ленина болгарский футболист вышел на поле против «Рубина» и отыграл все 90 минут. Наказание для Кабутова при этом осталось без изменений. Теперь КДК восстановил справедливость. С учётом уже пропущенного полузащитником матча, ему остаётся переждать на скамейке ещё два.
На заседании озвучили ещё несколько решений, связанных с хабаровскими «армейцами» — все они касаются финансовых взысканий. За то, что в выездном матче с «Ростовом» 16 апреля болельщики СКА скандировали оскорбления, клуб обязали заплатить 50 тысяч рублей. К слову, руководство принимающей стороны тоже раскошелится: за подобное поведение болельщиков, которые к тому же бросали на поле пиротехнику, КДК назначил штрафы общей суммой в 80 тысяч рублей. Впрочем, денежные потери хабаровчан всё же оказались больше: ещё на 50 тысяч команду оштрафовали за отказ принимать участие в предматчевом совещании.