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04:35 (мск), источник: Восток Медиа

Спорт-бары для осужденных откроют в колониях Приморья

Учреждения ГУФСИН Приморья полным ходом готовят к главному спортивному событию года — чемпионату миру по футболу FIFA-2018, матчи которого пройдут в 11 городах России. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в ГУФСИН по Приморью.

И хотя до стадионов Приморья мундиаль не доберется, сотрудники исправительных колоний края читают осужденным лекции по истории футбола, проводят конкурсы на лучшие речевки и плакаты, оборудуют площадки для товарищеских матчей.

Также сотрудники учреждений работают над помещениями для просмотра футбольных трансляций. Для создания атмосферы спорт-баров в кафе для осужденных установят телевизоры: каждый фанат сможет посмотреть матч и поболеть за любимую команду.

Сейчас под руководством сотрудников осужденные готовят плакаты, формируют группы поддержки, изучают биографии футбольных звезд. Стены спорт-баров украсят символикой известных футбольных клубов, информационными материалами и портретами легендарных футболистов.

На время Чемпионата в кафе подготовят спецменю, в которое войдут полезные сладости, натуральные соки, салаты из свежих овощей, выращенных в теплицах и на участках учреждений.

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