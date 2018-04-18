Спорт-бары для осужденных откроют в колониях Приморья

И хотя до стадионов Приморья мундиаль не доберется, сотрудники исправительных колоний края читают осужденным лекции по истории футбола, проводят конкурсы на лучшие речевки и плакаты, оборудуют площадки для товарищеских матчей.

Также сотрудники учреждений работают над помещениями для просмотра футбольных трансляций. Для создания атмосферы спорт-баров в кафе для осужденных установят телевизоры: каждый фанат сможет посмотреть матч и поболеть за любимую команду.

Сейчас под руководством сотрудников осужденные готовят плакаты, формируют группы поддержки, изучают биографии футбольных звезд. Стены спорт-баров украсят символикой известных футбольных клубов, информационными материалами и портретами легендарных футболистов.