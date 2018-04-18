Более 140 жителей Хабаровского края написали ЕГЭ досрочно

Досрочный этап Единого государственного экзамена завершился в Хабаровском крае 11 апреля. Свои знания продемонстрировали 142 человека, большинство из них — выпускники прошлых лет. О том, как прошли испытания и что ждет школьников на основном этапе ЕГЭ, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

«[С экзамена] был удален один человек, так как он имел при себе шпаргалку, — отметила Екатерина Кошельникова. — [Если говорить о предметах для сдачи ЕГЭ], то экзаменуемые выбирали русский язык. На втором месте — обществознание. Собственно, эти предметы востребованы и школьниками».

Большинство выпускников этого года будут сдавать экзамены во время основного этапа ЕГЭ. Он начнется 28 мая — школьников ждут испытания по географии и литературе. Последним резервным днем для экзаменов по всем предметам станет 2 июля.

Специалист напомнила, что в этом году все материалы для ЕГЭ будут печататься в присутствии участников экзамена. Цветные бланки исчезнут — их заменят черно-белые листы.

«Что касается содержания экзамена, то здесь будут небольшие изменения: где-то добавили задание, где-то [скорректировали] критерии оценки. В результате по четырем предметам — русский, физика, литература, обществознание — изменилось количество первичных баллов, то есть тех, которые можно получить, если выполнить работу. Потом эти первичные баллы переводятся по стобалльной шкале», — добавила Екатерина Кошельникова.