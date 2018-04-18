Более 140 жителей Хабаровского края написали ЕГЭ досрочно
Шпаргалку нашли у одного сдающего.
Шпаргалку нашли у одного сдающего.
Досрочный этап Единого государственного экзамена завершился в Хабаровском крае 11 апреля. Свои знания продемонстрировали 142 человека, большинство из них — выпускники прошлых лет. О том, как прошли испытания и что ждет школьников на основном этапе ЕГЭ, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Минобрнауки края Екатерина Кошельникова.
«[С экзамена] был удален один человек, так как он имел при себе шпаргалку, — отметила Екатерина Кошельникова. — [Если говорить о предметах для сдачи ЕГЭ], то экзаменуемые выбирали русский язык. На втором месте — обществознание. Собственно, эти предметы востребованы и школьниками».
Специалист напомнила, что в этом году все материалы для ЕГЭ будут печататься в присутствии участников экзамена. Цветные бланки исчезнут — их заменят
«Что касается содержания экзамена, то здесь будут небольшие изменения:
Результаты школьники получат через 10−12 рабочих дней после сдачи экзамена.