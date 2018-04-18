Мэрия Красноярска пообещала вырубать лес на ул. Стасовой аккуратно

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Строительство новых домов в районе ул. Стасовой в Красноярске будет вестись с максимальным сохранением зеленых насаждений и двукратными компенсационными посадками, заявил в ходе брифинга вице мэр Красноярска Олег Животов.

Напомним, как стало известно ранее, крупный участок в районе ул. Стасовой в Октябрьском районе планируется отдать под застройку жилыми домами общей площадью в 160 тысяч «квадратов», детским садом на 240 мест и школой на 1280 мест. Часть застраиваемого участка приходится на территорию леса.

Однако Животов заверил, что в документации на застройку прописано требование осуществлять работы «с минимальным затрагиванием зеленых насаждений».

«В случае необходимости сноса зеленых насаждений осуществить компенсационные посадки крупномерными деревьями в соотношении один к двум. Это четко прописано в постановлении. Следить за исполнением этих требований будем мы и служба строительного надзора», — сказал Животов.

Деревья будут высаживаться в границах территории, отданной под застройку.