Мэрия Красноярска пообещала вырубать лес на ул. Стасовой аккуратно
В документации на застройку прописано требование осуществлять работы «с минимальным затрагиванием зеленых насаждений».
В документации на застройку прописано требование осуществлять работы «с минимальным затрагиванием зеленых насаждений».
Строительство новых домов в районе ул. Стасовой в Красноярске будет вестись с максимальным сохранением зеленых насаждений и двукратными компенсационными посадками, заявил в ходе брифинга вице мэр Красноярска Олег Животов.
Напомним, как стало известно ранее, крупный участок в районе ул. Стасовой в Октябрьском районе планируется отдать под застройку жилыми домами общей площадью в 160 тысяч «квадратов», детским садом на 240 мест и школой на 1280 мест. Часть застраиваемого участка приходится на территорию леса.
«В случае необходимости сноса зеленых насаждений осуществить компенсационные посадки крупномерными деревьями в соотношении один к двум. Это четко прописано в постановлении. Следить за исполнением этих требований будем мы и служба строительного надзора», — сказал Животов.
Деревья будут высаживаться в границах территории, отданной под застройку.
«Мы настаиваем на максимальном заполнении территории посадками в границах земельного участка. Если же окажется, что количество деревьев, которое необходимо, там невозможно разместить, то места будут определены дополнительно», — сказал Животов.