Капремонт требуется зданию центра медицины катастроф Иркутской области

Уверенность в этом 17 апреля 2018 года на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания выразил министр здравоохранения Олег Ярошенко. По его словам, уже выполнена смета на обследование трёхэтажного кирпичного здания, сейчас она отправляется на экспертизу в правительство.

На заседании комиссии аудитор Контрольно-счётной палаты Иркутской области Ольга Ризман напомнила, что помещения на первом и втором этаже здания (Юбилейный, 100) были переданы центру медицины катастроф в августе 2017 года, сейчас здание полностью находится в управлении центра. По её словам, в строении до сих пор не используются помещения на площади 1179 кв. м, т.к. им требуется ремонт. При этом аудитор КСП отметила, что в прошлом году в здании отремонтировали четыре окна, замечаний по качеству к этим работам нет.