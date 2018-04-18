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04:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Капремонт требуется зданию центра медицины катастроф Иркутской области

Деньги на полноценный капитальный ремонт здания центра медицины катастроф в Иркутске будут предусмотрены в бюджете Иркутской области на 2019 год.

Уверенность в этом 17 апреля 2018 года на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания выразил министр здравоохранения Олег Ярошенко. По его словам, уже выполнена смета на обследование трёхэтажного кирпичного здания, сейчас она отправляется на экспертизу в правительство.

На заседании комиссии аудитор Контрольно-счётной палаты Иркутской области Ольга Ризман напомнила, что помещения на первом и втором этаже здания (Юбилейный, 100) были переданы центру медицины катастроф в августе 2017 года, сейчас здание полностью находится в управлении центра. По её словам, в строении до сих пор не используются помещения на площади 1179 кв. м, т.к. им требуется ремонт. При этом аудитор КСП отметила, что в прошлом году в здании отремонтировали четыре окна, замечаний по качеству к этим работам нет.

По словам Олега Ярошенко, министерство долго шло к созданию полноценной областной службы медицины катастроф. На текущий ремонт в прошлом году было выделено около 200 млн. рублей — 95 млн из областного бюджета, 130 млн — из фонда ОМС. «Я уверен, что на 2019 год мы заложим в бюджете полноценное проведение капремонта, чтобы привести трехэтажное здание в полное соответствие, — сказал министр. — Туда планируем перевести весь водительский состав, все медицинские бригады специализированной помощи и единую диспетчерскую службу».

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