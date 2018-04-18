Стало известно, где в Омске установят два новых светофора

Источник: РИА "Новости"

Два новых светофора в ближайшее время появятся в Омске. Один установят на Левом Берегу города, второй — в самом центре. Стали известны точные места. Об этом сообщили в мэрии.

Первый светофор установят в районе дома № 16 по улице 70 Лет Октября. Второй на пересечении улицы Потанина и Проспекта Карла Маркса. Речь идет о месте перед недавно закрытым ночным клубом «Атлантида». Там постоянно переходят дорогу студенты ОмГУПС. Нередко автомобилисты сбивали людей именно в этом месте.