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06:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в Омске установят два новых светофора

Один появится на Левом Берегу, второй — в центре.

Источник: РИА "Новости"

Два новых светофора в ближайшее время появятся в Омске. Один установят на Левом Берегу города, второй — в самом центре. Стали известны точные места. Об этом сообщили в мэрии.

Первый светофор установят в районе дома № 16 по улице 70 Лет Октября. Второй на пересечении улицы Потанина и Проспекта Карла Маркса. Речь идет о месте перед недавно закрытым ночным клубом «Атлантида». Там постоянно переходят дорогу студенты ОмГУПС. Нередко автомобилисты сбивали людей именно в этом месте.

— При существующей ширине проезжей части проспекта Маркса необходимо предусматривать островок безопасности для пешеходов. Его строительство будет выполнено перед началом работ по замене дорожного полотна на проспекте, а затем будет сооружен новый светофорный объект, — сказали в департаменте транспорта.

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