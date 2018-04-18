Хабаровск пройдет проверку звуком

Проверка систем оповещения населения стартует в Хабаровске 20 апреля в 11:40. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сирены будут звучать в течение пяти минут.

В это же время в теле- и радиоэфирах будут транслировать правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Хабаровчанам советуют включить доступные приемники и прослушать сообщение диктора.

— В реальной ситуации, если возникает опасность при военном конфликте или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, в сообщении, передаваемом в средствах массовой информации, называют характер угрозы и дают инструкции к действиям, чтобы обеспечить безопасность граждан, — сказал начальник отдела гражданской обороны комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Юрий Бутько.