В Красноярском крае размер прожиточного минимума увеличен до 11341 рубля
На заседании Правительства Красноярского края утверждена величина прожиточного минимума (ВПМ) за первый квартал 2018 года.
На заседании Правительства Красноярского края утверждена величина прожиточного минимума (ВПМ) за первый квартал 2018 года.
По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ вырос на 2,7% и составил 11 341 рубль в расчете на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 11 981 рубль, для пенсионеров — 8 609 рублей, для детей — 11 977 рублей.
В районах Крайнего Севера ВПМ повысилась на 1,8% (16 143 рубля), в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера — на 4,1% (12 779 рублей), в центральных и южных районах края — на 2,7% (10 689 рублей).
Основной причиной роста величины прожиточного минимума стало сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: виноград, огурцы, помидоры и капуста свежие, картофель, бананы, морковь, лук репчатый, свекла и яблоки. Кроме того, зафиксирован рост цен на яйца — на 15,6%, кисломолочные продукты — на 3,7%, масло сливочное — на 2,6%, творог и рыбу свежую — на 1,6% и 1,8% соответственно. В то же время подешевели апельсины (на 9,0%), говядина (на 2,2%) и мясо птицы (на 3,0%).
Напомним, что величина прожиточного минимума — расчетная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности при расчете размеров детских пособий и субсидий на