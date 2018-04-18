Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
В России построили тягач «Вощина-1»
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Минобороны заявило о сбитом в Сирии самолете из соседней страны
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Охота на глубине: как подлодки РФ гоняли британские возле Сирии
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
ЦСКА вышел вперед в серии 1/4 финала Евролиги с «Химками»
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
04:54 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае размер прожиточного минимума увеличен до 11341 рубля

На заседании Правительства Красноярского края утверждена величина прожиточного минимума (ВПМ) за первый квартал 2018 года.

Источник: НИА Красноярск

По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ вырос на 2,7% и составил 11 341 рубль в расчете на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 11 981 рубль, для пенсионеров — 8 609 рублей, для детей — 11 977 рублей.

В районах Крайнего Севера ВПМ повысилась на 1,8% (16 143 рубля), в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера — на 4,1% (12 779 рублей), в центральных и южных районах края — на 2,7% (10 689 рублей).

Основной причиной роста величины прожиточного минимума стало сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: виноград, огурцы, помидоры и капуста свежие, картофель, бананы, морковь, лук репчатый, свекла и яблоки. Кроме того, зафиксирован рост цен на яйца — на 15,6%, кисломолочные продукты — на 3,7%, масло сливочное — на 2,6%, творог и рыбу свежую — на 1,6% и 1,8% соответственно. В то же время подешевели апельсины (на 9,0%), говядина (на 2,2%) и мясо птицы (на 3,0%).

Напомним, что величина прожиточного минимума — расчетная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Все новости региона
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь