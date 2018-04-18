В Красноярском крае размер прожиточного минимума увеличен до 11341 рубля

Источник: НИА Красноярск

По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ вырос на 2,7% и составил 11 341 рубль в расчете на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 11 981 рубль, для пенсионеров — 8 609 рублей, для детей — 11 977 рублей.

В районах Крайнего Севера ВПМ повысилась на 1,8% (16 143 рубля), в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера — на 4,1% (12 779 рублей), в центральных и южных районах края — на 2,7% (10 689 рублей).

Основной причиной роста величины прожиточного минимума стало сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: виноград, огурцы, помидоры и капуста свежие, картофель, бананы, морковь, лук репчатый, свекла и яблоки. Кроме того, зафиксирован рост цен на яйца — на 15,6%, кисломолочные продукты — на 3,7%, масло сливочное — на 2,6%, творог и рыбу свежую — на 1,6% и 1,8% соответственно. В то же время подешевели апельсины (на 9,0%), говядина (на 2,2%) и мясо птицы (на 3,0%).