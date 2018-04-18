Старшим тренером «Байкал-Энергии» назначен Максим Блем

Защитник Максим Блем покинул «Байкал-Энергию» два года назад, отказавшись от тренерской должности в молодёжной команде и перейдя в «Динамо-Казань». Затем был сезон в нижегородском «Старте», после чего ему последовало предложение от иркутского клуба, которое в процессе переговоров было принято.