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06:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Старшим тренером «Байкал-Энергии» назначен Максим Блем

Максим Блем назначен старшим тренером хоккейной команды «Байкал-Энергия» с 17 апреля 2018 года, об этом сообщает пресс-служба команды.

Защитник Максим Блем покинул «Байкал-Энергию» два года назад, отказавшись от тренерской должности в молодёжной команде и перейдя в «Динамо-Казань». Затем был сезон в нижегородском «Старте», после чего ему последовало предложение от иркутского клуба, которое в процессе переговоров было принято.

Хоккеист до сих пор является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в чемпионатах страны — 352 раза он выходил на поле в форме «Байкал-Энергии» в матчах чемпионатов России. Новая работа потребует новых знаний, поэтому сейчас он готовится к поступлению в Высшую школу тренеров. Таким образом, тренерский штаб команды мастеров сформирован.

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