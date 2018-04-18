В одном из детсадов Владивостока экономили на обедах

В одном из детсадов Владивостока экономили на обедах

По жалобе местного жителя на плохое качество питания в одном из детских садов города проведена проверка, сообщает DEITA. RU о ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.