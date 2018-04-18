Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Почему детей в саду не воспитывают, а калечат
"А почему ты против": Порошенко эмоционально обратился к Путину
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Мнение: Корбину должно быть стыдно за поддержку России
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Государство будет выплачивать страховку только при потере жилья
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Акции в память о погибших в Кемерово
06:33 (мск), источник: ДЕЙТА

В одном из детсадов Владивостока экономили на обедах

По жалобе местного жителя на плохое качество питания в одном из детских садов города проведена проверка, сообщает DEITA. RU о ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

Источник: ДЕЙТА

Организацией питания детей занималось ООО «Феникс». Выяснилось: порции некоторых блюд были меньше, чем предусматривалось согласованным меню. Продукцию хранили с нарушениями. Руководителю детского сада внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовано.

Михаил Грач.

Все новости региона
 Приморец снес ворота больницы и протаранил автобус
Пожарные бьются с огнем в лесах Приморья
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь