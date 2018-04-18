В одном из детсадов Владивостока экономили на обедах
По жалобе местного жителя на плохое качество питания в одном из детских садов города проведена проверка, сообщает DEITA. RU о ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
По жалобе местного жителя на плохое качество питания в одном из детских садов города проведена проверка, сообщает DEITA. RU о ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
Организацией питания детей занималось ООО «Феникс». Выяснилось: порции некоторых блюд были меньше, чем предусматривалось согласованным меню. Продукцию хранили с нарушениями. Руководителю детского сада внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовано.
Михаил Грач.