Синоптики не прогнозируют на апрель стабильное тепло в Омской области
Потепление в этом году не спешит приходить в Омскую область.
Потепление в этом году не спешит приходить в Омскую область.
Синоптики
Специалисты пояснили, что методы позволяют предсказать погоду лишь на неделю вперед, а более долгосрочные прогнозы не могут похвастаться точностью и достоверностью. Тем не менее синоптики заявили, что в ближайшее время резкого потепления жителям Омской области ожидать не стоит.
«Пока еще рано говорить о
Синоптики отметили, что в Омской области уже с 6 апреля среднесуточная температура воздуха выше 0 °C, несмотря на минусовые температуры по ночам. Однако синоптики не исключают вариант, что возвращение похолоданий в Омскую область возможно.
«Апрель — первый весенний месяц. В апреле происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону повышения и разрушения устойчивого снежного покрова. Происходит процесс интенсивного снеготаяния, и к концу месяца отмечается полный сход снежного покрова. Это климатическая характеристика апреля в теории, не прогноз», — рассказала «СуперОмску» Адаренко.
На ближайшие три дня синоптики предсказали небольшой минус по ночам и небольшое потепление днем: до +10…+12°. При этом возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а также ветер 5−10 метров в секунду.