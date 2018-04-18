Синоптики не прогнозируют на апрель стабильное тепло в Омской области

Источник: РИА "Новости"

Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что ожидает омичей в оставшиеся пару недель апреля.

Специалисты пояснили, что методы позволяют предсказать погоду лишь на неделю вперед, а более долгосрочные прогнозы не могут похвастаться точностью и достоверностью. Тем не менее синоптики заявили, что в ближайшее время резкого потепления жителям Омской области ожидать не стоит.

«Пока еще рано говорить о каком-то стабильном тепле в ближайшее время и вторжении на долгое время теплой воздушной массы», — пояснила начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена Адаренко.

Синоптики отметили, что в Омской области уже с 6 апреля среднесуточная температура воздуха выше 0 °C, несмотря на минусовые температуры по ночам. Однако синоптики не исключают вариант, что возвращение похолоданий в Омскую область возможно.

«Апрель — первый весенний месяц. В апреле происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону повышения и разрушения устойчивого снежного покрова. Происходит процесс интенсивного снеготаяния, и к концу месяца отмечается полный сход снежного покрова. Это климатическая характеристика апреля в теории, не прогноз», — рассказала «СуперОмску» Адаренко.