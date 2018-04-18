Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Бывшая девушка Димы Билана беременна
"А почему ты против": Порошенко эмоционально обратился к Путину
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
06:56 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Символ Уфы изменен на въезде в город

На въезде в город со стороны аэропорта изменили конструкцию «три шурупа» — символ Уфы и написанное на башкирском языке название столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Теперь их высота — на 80 см выше, ровно 4 метра, что позволит не закрывать конструкцию летом кустарникам, а зимой — снегом. Замена понадобилась в связи с изношенностью материалов.

— Борта, лицевая и задняя часть букв обвиты композитными материалами, устойчивыми к атмосферным явлениям и дорожным реагентам. Внутренняя световая часть букв заменена на современные светодиоды повышенной яркости, — прокомментировали в мэрии.

Работы планируется завершить до конца мая. Напомним, арт-объект на въезде в город установили в 2014 году.

Все новости региона
 В Башкирии пенсионер на «Гранте» сбил годовалую девочку
Символ Уфы изменен на въезде в город 
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь