Символ Уфы изменен на въезде в город
На въезде в город со стороны аэропорта изменили конструкцию «три шурупа» — символ Уфы и написанное на башкирском языке название столицы. Об этом сообщили в
На въезде в город со стороны аэропорта изменили конструкцию «три шурупа» — символ Уфы и написанное на башкирском языке название столицы. Об этом сообщили в
Теперь их высота — на 80 см выше, ровно 4 метра, что позволит не закрывать конструкцию летом кустарникам, а зимой — снегом. Замена понадобилась в связи с изношенностью материалов.
— Борта, лицевая и задняя часть букв обвиты композитными материалами, устойчивыми к атмосферным явлениям и дорожным реагентам. Внутренняя световая часть букв заменена на современные светодиоды повышенной яркости, — прокомментировали в мэрии.
Работы планируется завершить до конца мая. Напомним,