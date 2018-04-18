Символ Уфы изменен на въезде в город 

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Теперь их высота — на 80 см выше, ровно 4 метра, что позволит не закрывать конструкцию летом кустарникам, а зимой — снегом. Замена понадобилась в связи с изношенностью материалов.

— Борта, лицевая и задняя часть букв обвиты композитными материалами, устойчивыми к атмосферным явлениям и дорожным реагентам. Внутренняя световая часть букв заменена на современные светодиоды повышенной яркости, — прокомментировали в мэрии.