Монстрацию намерены провести в Иркутске 1 мая

Впустить в «абсурдный мир» немного «творчества и безумия» намерены участники Монстрации — художественной акции в виде демонстрации с лозунгами и транспарантами не политического и не социального содержания.

Монстрация была придумана в Новосибирске в 2004 году, как альтернатива майской демонстрации. В Иркутске акция состоится 1 мая, организаторы обозначили сбор в 14.00 на ул. Карла Маркса на площади у барельефа с текстом Интернационала. О том, согласована ли акция с городской администрацией, не сообщается.