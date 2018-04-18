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06:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Монстрацию намерены провести в Иркутске 1 мая

Художественная акция будет посвящена мемам.

Впустить в «абсурдный мир» немного «творчества и безумия» намерены участники Монстрации — художественной акции в виде демонстрации с лозунгами и транспарантами не политического и не социального содержания.

Монстрация была придумана в Новосибирске в 2004 году, как альтернатива майской демонстрации. В Иркутске акция состоится 1 мая, организаторы обозначили сбор в 14.00 на ул. Карла Маркса на площади у барельефа с текстом Интернационала. О том, согласована ли акция с городской администрацией, не сообщается.

Темой Монстрации станут мемы. Участникам предлагают изготовить лозунги, содержание которых должно быть абсурдным и иметь исключительно цель самовыражения. Например, предлагаются такие варианты: «Кусай клещей!», «Вся власть — воображению!», «Я не хотел, меня заставили!», «Остолбеней!» и тому подобное.

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