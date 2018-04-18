«Клубника из Приморья» заполонила рынки Хабаровска. Видеорепортаж Кирилла Рогачева

Источник: Вести Приморье

— Откуда клубника?

— Приморский край.

— Откуда именно?

— Я ж там не живу. привезли оттуда. с Приморского края.

Торговцы по всему Хабаровску в один голос уверяют, что ранняя ягода — тепличная. Правда даже на словах объяснить, где в Приморье обосновались столь обильные клубничные плантации, и уж тем более подтвердить происхождение сладкого товара документально- не могут. «Вести:Приморье» сообщают об этом со ссылкой на сайт vestidv.ru.

— Почему не взяли?

— Просто забыла. Если бы я знала, что вы сегодня будете здесь, я бы не приехала, правда.

Здесь — в районе Энергомаша — эта продавец более крупной клубникой торгует по 350 рублей за кило, той что помельче — на 100 рублей дешевле. И утверждает что ягода соседа опасна для здоровья.

— Это приморочка стоит, «Виктория». А это китайская. а там у них стоит беспочвенница. Ее вообще кушать нельзя я не рекомендую давать её детям. Просто я боюсь.

Но даже та клубника, что продается дороже — утверждают в таможне — тоже не приморская.

Кирилл Рогачёв, корреспондент ГТРК «Дальневосточная»: «На самом деле большая часть клубники, продаваемой на хабаровских рынках лишь завезена через Приморье, объясняют в хабаровской таможне. А более 450 тонн произведено в Китае. И лишь небольшая часть — около 11 тонн в Южной Корее. Она завезена через Сахалин и Владивосток.».

Специалисты городского управления торговли и вовсе просят хабаровчан воздержаться от покупки на стихийных рынках. Ведь ягода зачастую стоит прямо на земле, впитывая пыль и выхлопы, летящие с дороги.

Марина Перова, и.о. начальника отдела управления торговли администрации г. Хабаровска: «Она грязная, она уже подвержена гниению. Конечно, это отрава. Неизвестно откуда ягода, как она хранится, естественно, нельзя приобретать такую продукцию».

Один из немногих в крае фермеров, освоивший технологию круглогодичного выращивания сладкого лакомства в теплицах, Леонид Игумнов убеждён, — выращенная в дальневосточных условиях ягода просто не может стоить 250 рублей за килограмм. Как минимум -она раза в 4 дороже.

Но хабаровчане, даже подозревая, что клубника на развалах может быть опасной, все равно задерживаются у прилавков и голосуют рублем.

— из Китая, наверное. Но все равно берете?

— Ну хочется. немножко. чуть-чуть.