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06:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянин не смог улететь в командировку из-за долга по кредиту в 2,7 млн рублей

Житель Иркутска, направляющийся в Европу на деловую встречу, был остановлен сотрудниками пограничной службы в московском аэропорту и снят с авиарейса из-за задолженности по потребительским кредитам. Как сообщает 18 апреля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, иркутянин задолжал банку 2,7 млн рублей.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав выехал по месту регистрации должника. Дверь в квартиру никто не открыл, но на ней было размещено объявление о продаже недвижимости. Позвонив по указанному номеру телефона, судебный пристав под видом покупателя назначил встречу. Мужчина по телефону сообщил, что является отцом собственника квартиры, занимается её продажей и готов показать помещение. В ходе встречи удалось установить, что отец собственника и есть должник. Судебный пристав уведомил его о том, что у него есть пять дней для добровольного исполнения решения суда, а также разъяснил, что в случае его неисполнения к нему будут применены меры принудительного характера, в том числе ограничение права выезда за пределы России.

Но должник проигнорировал предупреждение и долг не выплатил, за что и поплатился — его сняли с рейса. В этот же день мужчина оплатил задолженность в полном объёме, но только спустя пять дней у него появилась возможность отправиться за рубеж.

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