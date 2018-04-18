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07:09 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Житель Новосибирска сделал мини-фигурку — символ ЧМ-2018

Волк получился размером всего полтора миллиметра.

Искусный мастер из столицы Сибири сделал аккуратную и миниатюрную фигурку волка — символа Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает информационное агентство России ТАСС.

Мастер-микроминиатюрист создал фигурку и назвал ее Забивака, разместив на спине статуэтки соответствующую запись на латинице ZABIVAKA.

Фигурка высотой достигает всего 1,5 миллиметра. Также волку был присвоен 10 номер, который обычно в командах принадлежит игрокам, которые способны изменить ход матча.

Фигурку мастер Владимир Анискин создавал больше месяца. Сделана фигурка из специального красителя, он позволяет держать мелкую пластику за счёт особенной обработки.

Труднее всего умельцу дались особенно мелкие детали — голова, пальцы и мяч.

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