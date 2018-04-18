Житель Новосибирска сделал мини-фигурку — символ ЧМ-2018
Волк получился размером всего полтора миллиметра.
Волк получился размером всего полтора миллиметра.
Искусный мастер из столицы Сибири сделал аккуратную и миниатюрную фигурку волка — символа Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает информационное агентство России ТАСС.
Фигурка высотой достигает всего 1,5 миллиметра. Также волку был присвоен 10 номер, который обычно в командах принадлежит игрокам, которые способны изменить ход матча.
Фигурку мастер Владимир Анискин создавал больше месяца. Сделана фигурка из специального красителя, он позволяет держать мелкую пластику за счёт особенной обработки.
Труднее всего умельцу дались особенно мелкие детали — голова, пальцы и мяч.