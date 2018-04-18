Житель Новосибирска сделал мини-фигурку — символ ЧМ-2018

Искусный мастер из столицы Сибири сделал аккуратную и миниатюрную фигурку волка — символа Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает информационное агентство России ТАСС.

Мастер-микроминиатюрист создал фигурку и назвал ее Забивака, разместив на спине статуэтки соответствующую запись на латинице ZABIVAKA.

Фигурка высотой достигает всего 1,5 миллиметра. Также волку был присвоен 10 номер, который обычно в командах принадлежит игрокам, которые способны изменить ход матча.

Фигурку мастер Владимир Анискин создавал больше месяца. Сделана фигурка из специального красителя, он позволяет держать мелкую пластику за счёт особенной обработки.