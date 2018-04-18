WWF поможет жителям Таймыра и Эвенкии адаптироваться к изменениям климата

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий масштабный проект, рассчитанный на 7 лет, стартует одновременно в двух северных территориях Красноярского края, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах.

По данным фонда, на севере России ожидаются большие перемены — более ранние приход весны и таяние снежного покрова, более поздний ледостав на реках и в море, изменения растительного мира и т. д.

«По оценкам WWF, только на полуострове Таймыр уже через 10 лет около 30% арктических экосистем претерпят те или иные изменения. Необходимо отметить, что планы активного промышленного освоения северных территорий, включая геологоразведку, добычу полезных ископаемых и строительство инфраструктуры, будут оказывать дополнительные нагрузки и воздействия на арктическую природу», — считает координатор по особо охраняемым природным территориям Арктической программы WWF в Таймырском экорегионе Сергей Верховец.

По его словам, WWF считает, что государственные стратегии развития Арктики, включая планы регионального планирования, должны обязательно включать меры по сохранению природных ландшафтов, животных и растений, а также поддержку коренного населения.

Уже в начале 2019 года эксперты планируют получить полную карту территорий, наиболее уязвимых к изменению климата, и выработать план адаптации местного населения — с учетом сохранения традиционных в этих местах промыслов: оленеводства, рыбалки, охоты, собирательства.