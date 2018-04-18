Помощник машиниста с фальшивыми справками водил поезд в Хабаровском крае

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба районной транспортной прокуратуры, нарушение выявили в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

«Установлено, что в ноябре 2017 года местный житель представил в эксплуатационное локомотивное депо Советская Гавань подложные документы для трудоустройства на должность помощника машиниста тепловоза. На основании фиктивных заключений о прохождении медицинского осмотра и врачебно-экспертной комиссии он выполнял работу», — говорится в сообщении.

Начальнику эксплуатационного локомотивного депо прокурор внёс представление. Подозреваемый в подлоге отстранён от занимаемой должности.