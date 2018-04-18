В Екатеринбурге скончался народный артист России Алексей Шамбер
17 апреля после продолжительной болезни на 71-м году жизни скончался известный актёр Свердловской музкомедии, народный артист России Алексей Шамбер.
17 апреля после продолжительной болезни на 71-м году жизни скончался известный актёр Свердловской музкомедии, народный артист России Алексей Шамбер.
Он отдал театру более 45 лет, сыграл на его сцене более 80 ролей.
«Алексей Алексеевич — это легенда, история, эпоха, прекрасная эпоха в жизни Свердловской
Прощание с артистом состоится в театре 19 апреля с 10:00 до 11:00 с главного входа со стороны улицы Карла Либкнехта.