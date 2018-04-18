В Екатеринбурге скончался народный артист России Алексей Шамбер

«Алексей Алексеевич — это легенда, история, эпоха, прекрасная эпоха в жизни Свердловской музкоме-дии. Его имя навсегда останется в памяти коллег и зрителей, которым он много лет щедро дарил свой талант. Всем, кто знал, восхищался и любил Алексея Шамбера, будет не хватать его энергии, азарта и редкого таланта любить людей, театр и жизнь. В таких ситуациях люди бессильны, однако наша сила в сохранении светлой памяти о талантливом актёре, светлом и добром человеке Алексее Алексеевиче Шамбере», — говорится в официальном некрологе.