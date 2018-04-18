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07:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае пройдёт многонедельный Крестный ход

В честь 100-летия мученической кончины святых Царственных страстотерпцев.

Источник: Аргументы и факты

Многонедельные Крестные ходы проводятся в Пермском крае уже третий год. Этим летом верующие вновь соберутся вместе и с иконами, крестами и хоругвями пройдут по городам и весям Прикамья.

«Крестный ход по благословению Митрополита Пермского и Кунгурского пройдёт с 17 июля по 10 августа, — сообщили организаторы шествия. — Он организовывается в честь 100 -летия мученической кончины святых Царственных страстотерпцев. Таким образом мы продолжаем Возрождение Традиции Пермской Земли».

Верующие, имеющие опыт проведения этого духовного делания, с уверенностью говорят, что после Крестного хода многое в их жизни начинает изменяться по промыслу Божиему.

Для каждого участника будет предоставляться питание, ночлег и баня.

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