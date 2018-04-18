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07:23 (мск), источник: ЕАН

В Арамиле сегодня похоронят журналиста Максима Бородина

В Екатеринбурге сегодня простятся с известным уральским журналистом Максимом Бородиным. Церемония начнется в 12:00 в траурном зале горбольницы № 40.

Тех, кто не успеет на прощание в траурный зал ждут после после 10:00 в Доме журналистов на Клары Цеткин, 1. Похоронят Максима Бородина в Арамиле.

Напомним, журналист 12 апреля при невыясненных обстоятельствах выпал с балкона пятого этажа. Его увезли в реанимационное отделение горбольницы № 23, где утром в воскресенье он умер, так и не придя в сознание.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, но пока криминального подтекста в трагедии они не усмотрели.

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