В Арамиле сегодня похоронят журналиста Максима Бородина
В Екатеринбурге сегодня простятся с известным уральским журналистом Максимом Бородиным. Церемония начнется в 12:00 в траурном зале горбольницы № 40.
В Екатеринбурге сегодня простятся с известным уральским журналистом Максимом Бородиным. Церемония начнется в 12:00 в траурном зале горбольницы № 40.
Тех, кто не успеет на прощание в траурный зал ждут после после 10:00 в Доме журналистов на Клары Цеткин, 1. Похоронят Максима Бородина в Арамиле.
Напомним, журналист 12 апреля при невыясненных обстоятельствах выпал с балкона пятого этажа. Его увезли в реанимационное отделение горбольницы № 23, где утром в воскресенье он умер, так и не придя в сознание.
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, но пока криминального подтекста в трагедии они не усмотрели.