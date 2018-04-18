В Арамиле сегодня похоронят журналиста Максима Бородина

Тех, кто не успеет на прощание в траурный зал ждут после после 10:00 в Доме журналистов на Клары Цеткин, 1. Похоронят Максима Бородина в Арамиле.

Напомним, журналист 12 апреля при невыясненных обстоятельствах выпал с балкона пятого этажа. Его увезли в реанимационное отделение горбольницы № 23, где утром в воскресенье он умер, так и не придя в сознание.