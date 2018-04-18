Мужчины чаще пользуются порталом Госуслуги в Приморье

По словам представителей департамента информатизации и телекоммуникаций, более 60 процентов заказчиков онлайн-услуг — городское население.

«Предпочтения электронному способу общения с государством отдали 34,1 процента женщин и 65,9 процента мужчин. Чаще всего в электронной форме получают государственные и муниципальные услуги граждане в возрасте 25−44 лет — 55 процентов. 13 процентов пользователей группы 15−24 года выбирают общение через интернет. 14 процентов граждан старше 55 лет также получают госуслуги онлайн. Представители этой возрастной группы предпочитают обращаться в МФЦ — 31 процентов или органы государственной власти напрямую -37 процентов», — сообщили в департаменте.

Отметим, что в Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и качества электронных услуг в рамках госпрограммы Приморского края «Информационное общество» на 2013−2020 годы.

Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».

Напомним, на портале Госуслуг в разделе «Моё здоровье» появилась возможность записаться к врачу. При этом записать к специалистам можно не только себя, но и своих близких. Для этого достаточно знать номер полиса обязательного медицинского страхования. Кроме того, посредством портала «Госуслуги» можно получить различные субсидии или записаться в ГИБДД.