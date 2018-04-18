Погода 18 апреля: дожди и туман
В среду, 18 апреля, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, особенно сильные — на юге и
В среду, 18 апреля, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, особенно сильные — на юге и
В Атырауской, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областях ветер усилится до 15−20 м/с, в Атырауской — с пыльной бурей.
Ветер аналогичной силы ожидается в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской,
В Мангистауской и Павлодарской областях — туман.
В Алматы переменная облачность, дождь, днем до +12. В Астане переменная облачность, дождь, днем до +9.