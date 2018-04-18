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07:35 (мск), источник: 365info.kz

Погода 18 апреля: дожди и туман

В среду, 18 апреля, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, особенно сильные — на юге и юго-востоке, передает «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 45% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: 365info.kz

В Атырауской, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областях ветер усилится до 15−20 м/с, в Атырауской — с пыльной бурей.

Ветер аналогичной силы ожидается в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

В Мангистауской и Павлодарской областях — туман.

В Алматы переменная облачность, дождь, днем до +12. В Астане переменная облачность, дождь, днем до +9.

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