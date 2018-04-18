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06:47 (мск), источник: Newslab.ru

В новом красноярском сквере установят скульптуру в виде руки

В этом году в Октябрьском районе города появится сквер «Добрый», который украсит оригинальная скульптурная композиция.

В Октябрьском районе Красноярска появится сквер «Добрый». Он расположится по адресу ул. Новосибирская, 39а. Уже в этом году 2,2 тыс. кв. м неухоженной земли обещают благоустроить и превратить в «уникальное общественное пространство».

Проект по созданию сквера «Добрый» участвовал в конкурсе, прошел районный этап отбора стал одним из лидеров городского этапа. Согласно проекту, в центре сквера появится скульптурная композиция в виде руки с ребенком — по задумке, она символизирует добро и милосердие. Такую композицию там захотели видеть местные жители из инициативной группы. Они изучили варианты благоустройства скверов в других городах и остановились на этом.

Также в сквере появится детская зона с лавочками и качелями, зона «для спокойного отдыха», площадки для презентаций. Особое внимание в «Добром» планируют уделить озеленению.

«Мы выполнили большой объем работ на этом участке, в 2017 году демонтировали более 30 незаконных гаражей и контейнеров, расчистили территорию и вывезли мусор. Оказали помощь инициативной группе в подготовке проекта создания сквера, который пока неофициально назван “Добрый”. Всего на создание общественного пространства будет затрачено 5 миллионов рублей, 3% от этой суммы внесла инициативная группа в качестве софинансирования» — рассказал руководитель администрации Октябрьского района Игорь Ким.

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