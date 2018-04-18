В новом красноярском сквере установят скульптуру в виде руки

В Октябрьском районе Красноярска появится сквер «Добрый». Он расположится по адресу ул. Новосибирская, 39а. Уже в этом году 2,2 тыс. кв. м неухоженной земли обещают благоустроить и превратить в «уникальное общественное пространство».

Проект по созданию сквера «Добрый» участвовал в конкурсе, прошел районный этап отбора стал одним из лидеров городского этапа. Согласно проекту, в центре сквера появится скульптурная композиция в виде руки с ребенком — по задумке, она символизирует добро и милосердие. Такую композицию там захотели видеть местные жители из инициативной группы. Они изучили варианты благоустройства скверов в других городах и остановились на этом.

Также в сквере появится детская зона с лавочками и качелями, зона «для спокойного отдыха», площадки для презентаций. Особое внимание в «Добром» планируют уделить озеленению.