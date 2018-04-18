Соревнования по сбору мусора пройдут в Хабаровске на этой неделе

В воскресенье, 22 апреля, жители Хабаровска смогут поучаствовать в соревнованиях по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». Активисты очистят лесопарк близ памятника морякам-амурцам. Победителям вручат призы от спонсоров состязаний, сообщает портал «Губерния».

Проект «Чистые игры» — всероссийский. В Хабаровске состязания пойдут в третий раз. Устраивает их Городской центр по организации досуга детей и молодежи вместе с комитетом администрации по управлению Краснофлотским районом.

Как отметила координатор проекта «Чистые игры» в Хабаровске Дина Борисова, ориентировочно соревнования продлятся час. Команды будут собирать мусор в мешки, за каждый из которых им начислят баллы. Мешок с разным мусором оценят в два балла, за пластик команды получат три балла, а за стекло — четыре.

«За первое, второе и третье места команды получают призы от спонсоров. В частности, у нас будут сертификаты от кафе, билеты в кино, настольные игры», — сказала Дина Борисова.

Пока заявки на участие подали 13 команд. В основном соревноваться в сборе мусора планируют добровольческие отряды, школьники и студенты, однако никаких ограничений по возрасту организаторы не устанавливают. Из тех, кто придет на игры без товарищей, организаторы на месте сформируют команды.