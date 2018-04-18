На 5,1% больше пассажиров проехались по ВСЖД с начала года

Поездами дальнего следования формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» за три месяца было отправлено 622,6 тыс. человек, что превышает показатель прошлого года на 5,1%. Об этом сообщает 18 апреля пресс-служба компании.

Количество пассажиров купе составило 152,7 тыс. человек, что на 6,4% больше прошлогоднего значения. Вагонами плацкартного типа перевезено 408,7 тыс. человек (на 4,1% больше). Наблюдается незначительное снижение популярности общих вагонов: в них совершили поездку 28,8 тыс. пассажиров, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Билеты на места в сидячие вагоны приобрели 30,6 тыс. человек, показатель 2018 года превысил прошлогодний на 19,6%.