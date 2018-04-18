На 5,1% больше пассажиров проехались по ВСЖД с начала года
С начала 2018 года на ВСЖД перевезено свыше 2,7 млн пассажиров.
С начала 2018 года на ВСЖД перевезено свыше 2,7 млн пассажиров.
Поездами дальнего следования формирования
Количество пассажиров купе составило 152,7 тыс. человек, что на 6,4% больше прошлогоднего значения. Вагонами плацкартного типа перевезено 408,7 тыс. человек (на 4,1% больше). Наблюдается незначительное снижение популярности общих вагонов: в них совершили поездку 28,8 тыс. пассажиров, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Билеты на места в сидячие вагоны приобрели 30,6 тыс. человек, показатель 2018 года превысил прошлогодний на 19,6%.
В пригородном сообщении за первый квартал 2018 года перевезли более 2,1 млн пассажиров. Их количество постоянно снижается в Иркутской области — на 3,7% к уровню прошлого года. А вот в Бурятии за три месяца перевезено на 9,1% больше пассажиров (всего 44,6 тыс. человек). Более четверти (25,5%) от общего числа перевезенных пассажиров составили льготники, в том числе свыше 41 тыс. человек (2%) — школьники и студенты.