Вице-губернатор: Газ в квартирах приморцев может взорваться
Приморье переводят на электричество.
Приморье переводят на электричество.
Последние пять лет в Приморье происходит переход со сжиженного газа на электричество. На
Это происходит не потому, что «так захотелось», а потому что газ в квартиры Приморья провели ещё в 70-х годах прошлого века, за это время системы газоснабжения пришли в непригодность, и теперь представляют угрозу для жизни людей. Перевод приморских домов со сжиженного газа на электроэнергию осуществляется по собственному желанию собственников жилья.
«Мы не можем оставить население без альтернативы, но мы также заботимся о безопасности наших граждан в первую очередь. Сейчас наша задача стоит в ремонте труб или предложении альтернативы населению электроэнергии. Это должен выбрать совет жителей, никто не останется без топлива», — заявил
«Частично оборудование находится в собственности газовой компании, частично в собственности муниципальных образований. Если дом переходит на электроснабжение, то управляющая компания будет требовать увеличения подаваемой мощности. Сейчас главная задача заключается в том, чтобы такие дома провели анализ систем и решили, переходить ли им на электричество», — отметила директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун.
Также Гагик Захарян добавил, что никто не должен срочно переходить на электричество, переход должен быть комфортным. Однако