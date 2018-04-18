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06:41 (мск), источник: VLADNEWS

Вице-губернатор: Газ в квартирах приморцев может взорваться

Приморье переводят на электричество.

Источник: Reuters

Последние пять лет в Приморье происходит переход со сжиженного газа на электричество. На пресс-конференции, посвящённой вопросам ЖКХ, объяснили суть и причины таких переходов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Это происходит не потому, что «так захотелось», а потому что газ в квартиры Приморья провели ещё в 70-х годах прошлого века, за это время системы газоснабжения пришли в непригодность, и теперь представляют угрозу для жизни людей. Перевод приморских домов со сжиженного газа на электроэнергию осуществляется по собственному желанию собственников жилья.

«Мы не можем оставить население без альтернативы, но мы также заботимся о безопасности наших граждан в первую очередь. Сейчас наша задача стоит в ремонте труб или предложении альтернативы населению электроэнергии. Это должен выбрать совет жителей, никто не останется без топлива», — заявил вице-губернатор по вопросам ЖКХ и энергетики Гагик Захарян.

На сегодняшний день в крае порядка 300 многоквартирных домов, которые находятся на сжиженном газе. И именно собственники жилья принимают решение. Если было решено остаться на газе, то жители или управляющие компании должны быть готовы вложить средства в ремонт системы внутридомового газоснабжения.

«Частично оборудование находится в собственности газовой компании, частично в собственности муниципальных образований. Если дом переходит на электроснабжение, то управляющая компания будет требовать увеличения подаваемой мощности. Сейчас главная задача заключается в том, чтобы такие дома провели анализ систем и решили, переходить ли им на электричество», — отметила директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун.

Также Гагик Захарян добавил, что никто не должен срочно переходить на электричество, переход должен быть комфортным. Однако вице-губернатор отметил, что у сжиженного газа есть свойство накапливаться, а затем взрываться. Именно по этой причине нужно обязательно провести анализ систем и принять необходимое решение.

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