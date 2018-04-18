Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Лера Кудрявцева устроила сына на работу
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
07:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В НСО придет жаркая погода из Казахстана уже к концу недели

Температура воздуха прогреется до 20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 45% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

В Новосибирске и регионе сегодня, 18 апреля, как и в предыдущие дни, температура воздуха остается довольно холодной. Этой ночью МЧС рассылало сообщения о том, что ночью ожидается мокрый снег с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Однако, уже к пятницы синоптики обещают легкое потепление. К концу рабочей недели температура воздуха днем прогреется до 14 градусов, тогда, как сегодня, в среду, а также завтра, в четверг, температура воздуха днем будет достигать 4−5 градусов тепла. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Со стороны Атлантики будет двигаться на Восток теплый циклон, благодаря этому теплый воздух придет в Новосибирск из Казахстана. На следующей неделе, во вторник, ожидается значительное потепление, до + 19..+20 градусов тепла, а это значит, что весна доберется и до скудной на тепло Новосибирской области.

Все новости региона
В кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Forbes составил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Город в США завалило «лавиной» из перекати-поле
Четыре человека пострадали при нападении на школу в Башкирии
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь