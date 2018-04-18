В НСО придет жаркая погода из Казахстана уже к концу недели

Источник: Reuters

В Новосибирске и регионе сегодня, 18 апреля, как и в предыдущие дни, температура воздуха остается довольно холодной. Этой ночью МЧС рассылало сообщения о том, что ночью ожидается мокрый снег с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Однако, уже к пятницы синоптики обещают легкое потепление. К концу рабочей недели температура воздуха днем прогреется до 14 градусов, тогда, как сегодня, в среду, а также завтра, в четверг, температура воздуха днем будет достигать 4−5 градусов тепла. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.