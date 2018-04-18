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07:39 (мск), источник: СуперОмск

В Москве скончался бывший актер омского ТЮЗа

Российский актер театра и кино Андрей Невраев умер в возрасте 68 лет, сообщается на странице театра «Международная Чеховская лаборатория» в Facebook.

Причина смерти не указывается, однако известно, что незадолго до смерти актер перенес операцию.

Андрей Невраев — выпускник Свердловского театрального училища. После окончания работал по распределению в Омске в Театре юного зрителя (1970−1974), затем в Новосбиирском ТЮЗе, Новосибирском областном драматическом театре, после чего перебрался в Москву.

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В столице актер сотрудничал Московским театром имени Ермоловой и Театром под руководством Армена Джигарханяна, последним театром стала «Международная чеховская лаборатория».

Невраев снимался в кино, на телевидении, работал над озвучиванием фильмов и телепередач. Зрителю он известен по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Штрафбат», «Каменская-3» и других.

Прощание с артистом состоялось накануне, 17 апреля, в Николо-Архангельском крематории.

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