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06:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Грязные дожди из Китая зарядили в Хабаровске

Метеорологи советуют автомобилистам пока не мыть машины.

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Источник: Хабаровский край сегодня

Грязный дождь сегодня, 18 апреля, пролился над Хабаровском. Его почувствовали все, кто с утра оказался на улице без зонтов. Как убедился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», практически все крыши и стёкла автомобилей в городе покрыты мутно-серыми разводами. В гидрометцентре объяснили это погодное явление циклоном, который пришёл в регион из соседнего Китая, и посоветовали водителям пока не отмывать свои машины. На этой неделе прогнозируются новые грязные дожди.

 — Такие осадки принёс к нам циклон, который смещался через Северо-Восток Китая. Там сухо, есть пожары. У атмосферного вихря очень высокие скорости. Ветер поднимает с китайский полей пыль и грязь, забрасывает на высоты. Поэтому у нас циклон пролился вот таким грязным дождём, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрметеоцентра Галина Брынцева. — И этот грязный дождь — не последний на этой неделе. Мы ждём 21 апреля ещё один циклон, который идёт по этой же траектории через Северо-Восток Китая. В нём скорости ветра на высоте достигают 35−40 метров в секунду. Он также, проходя по территории КНР, мощными восходящими потоками всасывает пыль и гарь вверх. И, как мы ожидаем, у нас снова этот циклон прольётся грязным дождём.

Как ранее сообщало агентство, первый в этом году грязный дождь прошёл над Хабаровском в конце марта. Тогда циклон, как пылесос, набрал пыли и песка монгольской пустыни Гоби и оставил на автомобилях хабаровчан мутно-жёлтые разводы. Специалисты объясняют, что для здоровья людей эта пыль угрозы не представляет.

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