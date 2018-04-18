Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
Путин выразил соболезнования Меркель
Дочки Канделаки, Навки и другие на вечеринке Tatler
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Мнение: Корбину должно быть стыдно за поддержку России
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
06:50 (мск), источник: Мослента

Москвичам пообещали возвращение зимы

На столичный регион наступает североатлантический циклон, который принесет с собой похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 42% 757 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

Как сообщает центр «Фобос», в конце следующей недели возможен мокрый снег.

«Суббота окажется самой дождливой — до 15 мм осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр. В воскресенье прошумят кратковременные дожди, похолодает, даже днем всего около +7…+9°. В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — утверждают синоптики.

В ночь на вторник, 17 апреля, в Москву пришла первая в этом году гроза.

Все новости региона
 Путин сообщил радостную новость для всех россиян
Как развлекались в СССР: эти кадры вас удивят
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь