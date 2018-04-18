Сондерс сделал заявление о бое с Головкиным
О своем желании провести бой за все пояса заявил английский спортсмен в своем твиттере. Он предложил Головкину объединительный бой, сказав, что этого хочет каждый из них. На данный момент
О своем желании провести бой за все пояса заявил английский спортсмен в своем твиттере. Он предложил Головкину объединительный бой, сказав, что этого хочет каждый из них. На данный момент
Билли Джо Сондерс в очередной раз предложил объединительный бой Геннадию Головкину, передает Sports.kz.
О желании провести бой за все пояса заявил английский спортсмен в своем твиттере. Он предложил Головкину объединительный бой, сказав, что этого хочет каждый из них.
На данный момент
Напомним, что соперник Геннадия в бое, назначенном на 5 мая до сих пор не известен.