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07:47 (мск), источник: Nur.kz

Сондерс сделал заявление о бое с Головкиным

О своем желании провести бой за все пояса заявил английский спортсмен в своем твиттере. Он предложил Головкину объединительный бой, сказав, что этого хочет каждый из них. На данный момент Triple-G чемпион мира по версиям WBA, IBF,

Источник: Nur.kz

Билли Джо Сондерс в очередной раз предложил объединительный бой Геннадию Головкину, передает Sports.kz.

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О желании провести бой за все пояса заявил английский спортсмен в своем твиттере. Он предложил Головкину объединительный бой, сказав, что этого хочет каждый из них.

На данный момент Triple-G чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO в среднем весе. Пояс WBO, обладателем которого является Сондерс, сделал бы Головкина абсолютным чемпионом дивизиона. Но пока британец не может провести бой из-за полученной травмы руки. Ближайший бой у него состоится 23 июня с Мартином Мюрреем.

Напомним, что соперник Геннадия в бое, назначенном на 5 мая до сих пор не известен.

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