Красноярские журналисты вступились за газетные киоски

Инициатором разговора стал Союз журналистов Красноярского края: сложившаяся ситуация может привести к снижению объёма продаж местных газет и журналов, падению тиражей и ухудшению финансового положения красноярских печатных СМИ. А оно и без того, мягко говоря, не блестящее. Для участия в этом мероприятии специально из Москвы прилетел заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

На сегодняшний день в городе функционирует около восьмидесяти киосков, торгующих розничной печатью. Девятнадцать, то есть, почти четверть и этого числа, подлежит переносу либо ликвидации. Необходимость таких мер продиктована целым рядом причин. Во-первых, изменилось федеральное законодательство: по новым правилам, торговля на территории, непосредственно прилегающей к проезжей части, в городах запрещена. Дескать, водители, покупая тот или иной товар, бросают автомобили на проезжей части, в неположенных местах, создавая помехи движению транспорта. Другая причина: непрезентабельный внешний вид киосков, уродующих облик нашего города. На будущий год Красноярск готовится принять Всемирные студенческие игры, и желание властей сделать наш город красивее и чище, выглядит вполне естественным.

С другой стороны — понятно и стремление владельцев розничной сети киосков сохранить свой бизнес, и озабоченность наших коллег падением тиражей периодических печатных изданий. В конечном итоге, и сама власть в этой ситуации не выигрывает. Любые шаги, вызывающие раздражение в журналистской среде, неизбежно ведут к «репутационным потерям»…

— Мы не враги малому бизнесу, и уж тем более газетчикам — уверил собравшихся заместитель главы города Красноярска Вячеслав Полищук, — всегда готовы искать разумный компромисс.

Заместитель председателя Союза журналистов России Александр Вишневецкий, проведший накануне «круглого стола» рабочие встречи с заместителем губернатора края Василием Нелюбиным и первым заместителем спикера Законодательного Собрания Алексеем Клешко, подтвердил, что не увидел в действиях властей желания специально «закошмарить» владельцев газетных киосков. Но те самые, пресловутые двадцать пять процентов торговых точек, которые предполагается убрать, расположены, как раз на самых бойких, «проходных» площадях.

— Мы всего на несколько метров перенесли, например, газетный киоск, расположенный на улице имени Ладо Кецховели, и выручка упала в пять раз.

Люди привыкают покупать газеты в одном месте, и переориентировать их, приучить к другому месту, очень непросто.

— Газетные киоски стоят на исторических местах, — говорит директор «Розпечати» Наталья Климович, многие стояли там, где и сейчас пока находятся, с тридцатых годов!

Скептически к утверждению представителей власти о том, что торговлю газетами и журналами вдоль городских дорог нужно запретить, отнёсся главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский:

— Я не уверен, что это является нарушением федерального законодательства. По крайней мере, опыт Екатеринбурга, где просторные киоски прессы совмещают с автобусными остановками, говорит об обратном. Есть ли вообще на этот счёт единые правовые нормы, или мы выдаём желаемое за действительное?

С ним согласилась и директор издательства «Комсомольская правда-Красноярск» Алла Истрати:

— Очень сомневаюсь, что поклонники наших изданий устроят заторы на городских улицах, бросая посреди дороги свои автомобили ради того, чтобы купить свежую газету…

Так называемые компенсационные места, которые предлагаются сегодня владельцам киосков, не решают проблемы. Как показывает практика, после переноса точки по продаже прессы, выручка падает в разы, и её содержание становится нерентабельным — об этом в один голос говорили и руководитель ООО «Розпечать» Наталья Климович, и директор РИА «Лига» Алевтина Дубовцева. На сегодняшний день это две фирмы, занимающиеся в Красноярске реализацией периодической печати через киоски. Было ещё несколько менее крупных игроков на этом рынке, но они, не выдержав административного давления разорились.

— Если так пойдёт дальше, город останется без газетных киосков — говорит главный редактор газеты «Аргументы неделi на Енисее» Андрей Думанский, — нужна законодательная инициатива, которая позволила бы выживать владельцам газетных ларьков в современном мире. Сегодня так называемые «цивилизованные» страны вновь возвращаются к газетам, как показывает жизнь, интерес и доверие к информации на бумажных носителях возвращается…

— На мой взгляд, в Красноярске пока нет главного — политической воли, чтобы решить проблему сохранения сети газетных киосков — говорит Владимир Павловский — но, справедливости ради, хочу сказать, что новые городские власти об этом задумались. Что подтверждает, хотя бы тот факт, что представители мэрии пришли на разговор в Дом журналиста. Мы гордимся по праву традиционными «прохоровскими» ярмарками книжной культуры, обновлёнными библиотеками, но ведь этого мало, чтобы нас считали, как раньше, читающими людьми. Надо сделать так, чтобы и местами продажи периодики красноярцы гордились в равной степени.

— Над тем, чтобы придать газетным киоскам статус социальных объектов следует задуматься, — соглашается с Павловским заместитель руководителя департамента информационной политики города Красноярска Татьяна Лащенко, — и мы уже работаем над этим.

Алексей Вишневецкий поднял вопрос о независимой прессе. Мол, для самой же власти выгодно помогать ей, в том числе и в распространении.

Он привёл пример Подмосковья, где существует государственный медиахолдинг, в который входят районные газеты:

— «Все они рассказывают о действиях чиновников исключительно в положительном ключе. На страницах — сплошная благодать, но в жизни-то всё иначе. И некому напомнить власть имущим о тех же переполненных дымных свалках, о прочих проблемах, которые в один миг могу взорвать общественное спокойствие.

И вот результат. Жители Волоколамска недавно закидали подмосковного губернатора Андрея Воробьёва, нашего с вами земляка, снежками. Произошло это возле больницы, куда привезли детей, пострадавших из-за выброса свалочного газа с полигона «Ядрово». Под крики «Позор!», прикрываясь охранниками, тот добрался до машины и быстро уехал из города. Мэру досталось побольше: ему вообще по башке настучали…

Думается, эта встреча за круглым столом не последняя. Её главный итог заключается в том, что стороны услышали друг друга, и диалог наверняка будет продолжен.