Губернатор поддержал намерение ИРНИТУ стать Байкальским инновационным хабом

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Михаил Корняков напомнил участникам координационного совета, что ИРНИТУ является победителем конкурсного отбора университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках приоритетного проекта правительства РФ «Вузы как центры пространств создания инноваций». В России данный статус получил 51 вуз.

По словам ректора, одним из приоритетных направлений развития вуза на ближайшие годы станет зеленая инженерия (природопользование, энергоэффективные технологии, рециклинг отходов, новые материалы, среда обитания). Второе ключевое направление касается индустрии 4.0. Четвертая промышленная революция связана с объединением промышленности и информационных технологий. В связи с этим вуз ставит задачу усилить работу в области оптимизации производственных процессов, транспортных систем.

Планируется, что реализация программы пойдёт по 11 ключевым инициативам. Более подробно ректор остановился на двух — сетевом взаимодействии и онлайн-обучении. С нынешнего года ИРНИТУ совместно с ИСЭМ СО РАН запускают новую сетевую программу «IT-технологии в энергетике». Наиболее успешный сетевой формат взаимодействия реализуется с ведущими компаниями региона через механизм базовых кафедр и учебно-корпоративных центров. Михаил Корняков отметил, что потенциал военной кафедры ИРНИТУ планируется использовать, в том числе, для обучающихся других университетов региона.

Основной задачей международного сетевого развития является продвижение бренда Иркутской области в мировом образовательном пространстве. В качестве примера, докладчик привел проект магистратуры «двойного дипломирования» с университетом Отто фон Герике (г. Магдебург, Германия) и Вроцлавским Политехническим университетом (Польша). ИРНИТУ является участником международного проекта «ESSENCE» наряду с 10 вузами-партнерами из Вьетнама, Франции, Латвии, Словакии и России. Сотрудники вуза разработают образовательную программу в области интеллектуальных энергетических систем.

В своём выступлении Михаил Корняков рассказал, что в университете реализуется 110 курсов онлайн-обучения по пяти направлениям, на которых обучается около 4 тыс. студентов. За последний год число обучающихся выросло на 64%. В рамках системы онлайн-обучения университет регулярно выступает организатором различных мероприятий для школьников. В частности, ежегодно проводятся дистанционный тур Иркутской компьютериады, конкурсы по переводу, по страноведению и др. В 2016 году в дистанционном формате была организована олимпиада для вьетнамских школьников по математике. В рамках сотрудничества с ведущими предприятиями Иркутской области созданы уникальные электронные курсы, касающиеся технологии производства самолёта (вертолёта), автоматизированного координатного контроля при монтаже сборочной оснастки, химмотологии топлив и смазочных материалов и другие. Есть специальный портал, позволяющий размещать образовательные ресурсы вуза для внешних слушателей (https://open.istu.edu/). Университет обладает уникальным опытом создания массовых открытых онлайн курсов (МООК).

Михаил Корняков подчеркнул, что общий объем финансирования на трехлетний период реализации программы трансформации ИРНИТУ составит около 250 млн рублей. Из них 82 млн рублей — собственные средства ИРНИТУ, кроме этого планируется привлечь финансирование со стороны предприятий — партнёров в объёме 110 млн рублей.