Светофоры отключат на проспекте Победы в Челябинске 18 апреля
Водителей и пешеходов призывают к осторожности.
Водителей и пешеходов призывают к осторожности.
Светофоры отключат на нескольких перекрёстках проспекта Победы в Челябинске 18 апреля, сообщают в Единой
По информации ЕДДС, с 12 до 17 часов не будут работать светофоры на пересечениях с улицами Кирова и Каслинской. Отключение запланировано и в Ленинском районе: на пересечении улиц Машиностроителей и Новороссийской светофоры не будут работать с 8 до 18 часов.
Водителей транспорта и пешеходов просят быть особенно внимательными на указанных участках.