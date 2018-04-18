Светофоры отключат на проспекте Победы в Челябинске 18 апреля

По информации ЕДДС, с 12 до 17 часов не будут работать светофоры на пересечениях с улицами Кирова и Каслинской. Отключение запланировано и в Ленинском районе: на пересечении улиц Машиностроителей и Новороссийской светофоры не будут работать с 8 до 18 часов.