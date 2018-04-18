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07:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Светофоры отключат на проспекте Победы в Челябинске 18 апреля

Водителей и пешеходов призывают к осторожности.

Источник: РИА "Новости"

Светофоры отключат на нескольких перекрёстках проспекта Победы в Челябинске 18 апреля, сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По информации ЕДДС, с 12 до 17 часов не будут работать светофоры на пересечениях с улицами Кирова и Каслинской. Отключение запланировано и в Ленинском районе: на пересечении улиц Машиностроителей и Новороссийской светофоры не будут работать с 8 до 18 часов.

Водителей транспорта и пешеходов просят быть особенно внимательными на указанных участках.

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