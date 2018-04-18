В Башкирии бесплатные канцтовары получили более 8 тысяч детей

«Данная мера поддержки оказывается в республике уже не первый год, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Однако законодательно она не была закреплена. Последние три года школьные товары выделялись на основании распоряжений Правительства республики. В минувшем году их получили более восьми тысяч детей на сумму свыше 19 миллионов рублей. Мы считаем правильным закрепить право данной категории детей на бесплатные школьно-письменные принадлежности законодательно. Средства на эти цели уже заложены в республиканском бюджете».