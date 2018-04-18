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08:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии бесплатные канцтовары получили более 8 тысяч детей

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии школьники из малообеспеченных семей ежегодно бесплатно получают школьно-письменные принадлежности. Парламентарии решили законодательно закрепить это право за семьями.

Источник: Башинформ

«Данная мера поддержки оказывается в республике уже не первый год, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Однако законодательно она не была закреплена. Последние три года школьные товары выделялись на основании распоряжений Правительства республики. В минувшем году их получили более восьми тысяч детей на сумму свыше 19 миллионов рублей. Мы считаем правильным закрепить право данной категории детей на бесплатные школьно-письменные принадлежности законодательно. Средства на эти цели уже заложены в республиканском бюджете».

Сразу два законопроекта, включенные в повестку дня предстоящего заседания 25 апреля, нацелены на законодательное закрепление бесплатной выдачи наборов школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Это проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» и «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан».

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