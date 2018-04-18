Власти Башкирии запретили сжигать сухую траву
Об этом заявили в ходе заседания регионального правительства.
Об этом заявили в ходе заседания регионального правительства.
В минувший вторник, 17 апреля, в Уфе прошло очередное заседание президиума правительства Башкирии, в ходе которого были внесены изменения в ежегодный план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
О нововведениях рассказал начальник регионального управления МЧС Марат Латыпов:
— Необходимый комплекс мер по подготовке к
Сейчас, согласно законодательству, для нарушителей правил пожарной безопасности действуют штрафы в размере от 15 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от двух тысяч рублей для физических.