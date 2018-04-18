Власти Башкирии запретили сжигать сухую траву

В минувший вторник, 17 апреля, в Уфе прошло очередное заседание президиума правительства Башкирии, в ходе которого были внесены изменения в ежегодный план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

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О нововведениях рассказал начальник регионального управления МЧС Марат Латыпов:

— Необходимый комплекс мер по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону возлагает на владельцев земельных участков и сельскохозяйственных земель обязанность регулярно убирать мусор, косить траву, а также защищать участки от сорняков и своевременно убирать сено. Также установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности и разведение костров в границах автомобильных и железных дорог. Кроме того, вводится запрет на выбрасывание окурков и спичек из окон поездов и автомобилей, — цитирует Латыпова пресс-служба регионального правительства.

Сейчас, согласно законодательству, для нарушителей правил пожарной безопасности действуют штрафы в размере от 15 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от двух тысяч рублей для физических.