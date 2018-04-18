В среду в Москве ожидается облачная, ветреная погода и дождь

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в среду днем, скорость ветра может достигать 12 м/с. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 15 градусов тепла.

Температура воздуха днем в городе составит от 13 до 15 градусов тепла, будет облачно, ожидается дождь. Ветер западный 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до 6−8 градусов тепла, пройдет дождь. Ночью местами порывы ветра могут достигнуть 13−18 м/с.