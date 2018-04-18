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07:20 (мск), источник: ТАСС

В среду в Москве ожидается облачная, ветреная погода и дождь

В Подмосковье температура в среду днем будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 45% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в среду днем, скорость ветра может достигать 12 м/с. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 15 градусов тепла.

Температура воздуха днем в городе составит от 13 до 15 градусов тепла, будет облачно, ожидается дождь. Ветер западный 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до 6−8 градусов тепла, пройдет дождь. Ночью местами порывы ветра могут достигнуть 13−18 м/с.

Температура в Подмосковье в среду днем будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. Ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла.

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