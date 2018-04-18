Андрей Звягинцев вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля, об этом сообщает «РБК».

Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля и сейчас проходит интенсивный курс английского языка. Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.