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08:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Андрей Звягинцев вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля

Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Андрей Звягинцев вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля, об этом сообщает «РБК».

Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля и сейчас проходит интенсивный курс английского языка. Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

В минувшем году фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля — третью по значимости награду конкурса. «Нелюбовь» Звягинцева 15 октября признали лучшим фильмом на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival).

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