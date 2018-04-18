Андрей Звягинцев вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля
Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Андрей Звягинцев вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля, об этом сообщает «РБК».
Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля и сейчас проходит интенсивный курс английского языка. Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
В минувшем году фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля — третью по значимости награду конкурса. «Нелюбовь» Звягинцева 15 октября признали лучшим фильмом на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival).