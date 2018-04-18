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08:15 (мск), источник: АиФ Уфа

Школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету

Это планируется сделать к 1 января 2019 году.

Башкирия станет первым регионом страны, где к высокоскоростному интернету подключат школы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На первом этапе — к 1 сентября 2018 года — планируется подключить 1800 школ. Полностью переход на высокоскоростной интернет планируется осуществить к 1 января 2019 года.

По оценкам специалистов, обеспечение всех школ Башкирии высокоскоростным доступом до 100 Мбит/сек потребует модернизации всей инфраструктуры. Новшество позволит подключить все школы к системе Электронного образования республики.

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