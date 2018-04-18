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08:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

Прокуратура потребовала приостановить работу торгового центра в Миассе

Правоохранители добиваются запрета эксплуатации здания, в котором нашли нарушения требований пожарной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Миасса через суд потребовала остановить работу ТЦ «7Я Парк», где были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщают в пресс-службе миасского городского суда.

Как пояснили в суде, правоохранители подали иск в интересах неопределённого круга лиц. Эксплуатацию здания требуют запретить до того времени, когда будут устранены все выявленные нарушения. Заседание по иску назначено на 7 мая.

Напомним, ранее после обрушения потолка в другом миасском ТРК работу заведения ненадолго приостановили, однако затем комплекс вновь открыли для посетителей, а по факту инцидента возбудили уголовное дело на нарушениях при проведении строительных работ.

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