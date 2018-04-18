В МВД озвучили итоги проверки жалобы на главу ДВД Алматы Серика Кудебаева

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«В ходе проверки указанные в обращении факты своего подтверждения не нашли. Перечисленные в обращении начальники УВД (Медеуского, Ауэзовского, Наурызбайского и Алмалинского районов) родственниками Кудебаеву С. М. не приходятся. Они полностью соответствуют квалификационным требованиям, и нарушений установленных кадровых процедур при их назначении допущено не было», — сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

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Также сообщается, что результаты проведенного во всех службах ДВД и УВД районов анонимного анкетирования «свидетельствуют о благополучном морально-психологическом климате среди личного состава» и факты поборов денежных средств, а также иных незаконных указаний, в том числе связанных с искусственным повышением служебных показателей со стороны Серика Кудебаева, «не подтверждают».

Ранее сообщалось, что в анонимном обращении, подписанном якобы личным составом ОВД Алматы, говорится, что «с момента назначения Кудебаева на должность криминогенная ситуация в Алматы ухудшилась, близкая к нулю раскрываемость преступлений искусственно завышается путем регистрации мнимых эпизодов, тяжкие и особо тяжкие преступления переквалифицируются на менее тяжкие».

При этом, по словам анонимов, «команду руководителям подразделений на регистрацию мнимых преступлений и их раскрытия отдает сам начальник ДВД, работающий только на статистику».