Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Колоссальный урон: ответ РФ на санкции США может поддержать Китай
В России построили тягач «Вощина-1»
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Путин выразил соболезнования Меркель
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» во 2-м овертайме в Кубке Стэнли
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
10:21 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье может остаться без липового меда

Немедленный мораторий на заготовку липы предлагают ввести специалисты Амурского филиала «Всемирного фонда дикой природы». Судя по их данным, экспорт ценной медоносной породы вырос более чем в четыре раза.

Источник: Вести Приморье

И массовые вырубки продолжаются. Необходимость принятия срочных мер еще несколько лет назад поддержали губернаторы четырех дальневосточных регионов, в их числе и власти Приморья.

Проблема усугубляется еще и тем, что ученые не владеют полной информацией о состоянии насаждений. В лесозаготовительных и таможенных документах все три вида липы идут под одним названием, а значит, сложно сказать, каково состояние того или иного ее вида. По мнению защитников природы, в случае введения моратория на заготовку можно провести более глубокий анализ ситуации и предложить комплекс мер, которые помогут сохранить этот уникальный элемент Уссурийской тайги для будущих поколений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь