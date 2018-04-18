Приморье может остаться без липового меда

И массовые вырубки продолжаются. Необходимость принятия срочных мер еще несколько лет назад поддержали губернаторы четырех дальневосточных регионов, в их числе и власти Приморья.

Проблема усугубляется еще и тем, что ученые не владеют полной информацией о состоянии насаждений. В лесозаготовительных и таможенных документах все три вида липы идут под одним названием, а значит, сложно сказать, каково состояние того или иного ее вида. По мнению защитников природы, в случае введения моратория на заготовку можно провести более глубокий анализ ситуации и предложить комплекс мер, которые помогут сохранить этот уникальный элемент Уссурийской тайги для будущих поколений.