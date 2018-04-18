Приморье может остаться без липового меда
Немедленный мораторий на заготовку липы предлагают ввести специалисты Амурского филиала «Всемирного фонда дикой природы». Судя по их данным, экспорт ценной медоносной породы вырос более чем в четыре раза.
Немедленный мораторий на заготовку липы предлагают ввести специалисты Амурского филиала «Всемирного фонда дикой природы». Судя по их данным, экспорт ценной медоносной породы вырос более чем в четыре раза.
И массовые вырубки продолжаются. Необходимость принятия срочных мер еще несколько лет назад поддержали губернаторы четырех дальневосточных регионов, в их числе и власти Приморья.
Проблема усугубляется еще и тем, что ученые не владеют полной информацией о состоянии насаждений. В лесозаготовительных и таможенных документах все три вида липы идут под одним названием, а значит, сложно сказать, каково состояние того или иного ее вида. По мнению защитников природы, в случае введения моратория на заготовку можно провести более глубокий анализ ситуации и предложить комплекс мер, которые помогут сохранить этот уникальный элемент Уссурийской тайги для будущих поколений.