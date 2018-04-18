Центр ядерной медицины откроют в Приморье в этом году

Источник: Reuters

По информации пресс-службы краевой администрации, в своём вступительном слове Юрий Трутнев напомнил, что 10 апреля 2018 года на встрече с руководством Российской Академии наук президент Владимир Путин заявил о необходимости строительства синхротрона в Приморье. По словам вице-премьера, это ещё раз подчеркивает необходимость скорейшего создания в крае центра ядерной медицины.

«В целом стоит задача создания на Дальнем Востоке и в Приморье, в частности, кластера, связанного с разработкой и использованием высоких технологий. Медицинское направление, связанное с ядерной тематикой, рассматривается как одно из базовых по этой работе. Тут и опыт есть у Российской Федерации. Давайте будем этим заниматься», — подчеркнул полпред.

Как отметил глава Приморья, на сегодняшний день найден инвестор, который в ноябре 2017 года предложил краю сотрудничество по реализации проекта на привлекательных условиях. Речь идёт о компании «Швабе», специализирующейся на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники.

«Проект планируется реализовать в два этапа. Первый предполагает оснащение медицинского центра ДВФУ дополнительными модульными ПЭТ/КТ-сканерами и модульным циклотроном», — обозначил Тарасенко.

На втором этапе начнётся строительство современного центра протонной терапии под эгидой ДВФУ с годовой пропускной способностью более тысячи пациентов. Данный проект станет пилотным в рамках строительства сети аналогичных центров на территории России при содействии федеральных университетов.

Компания «Швабе» уже закупила оборудование для оснащения ПЭТ/КТ-центра. Сейчас заканчиваются проектные работы по размещению центра ядерной медицины на площадке с учётом требований радиационной безопасности.