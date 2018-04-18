В Санкт-Петербурге на две ночи закроют Обуховский мост

Источник: Комсомольская правда

Очередные ограничения дорожного движения в Санкт-Петербурге вступят в силу уже завтра, 19 апреля. Так, почти три недели будут ремонтировать дорожное покрытие на Академика Крылова. В связи с чем ограничат движение от Ушаковского моста до улицы Савушкина, включая боковой проезд. Изменения продлятся до 8 мая.

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До 31 мая из-за реконструкции тепловой сети закроют движение транспорта по 3-й Красноармейской улице от Егорова до Московского проспекта и от Измайловского до Советского проспекта.

На это же время работы по прокладке тепловой сети закроют направление движения транспорта по 7-й Советской — от Дегтярной до Суворовского проспекта.

С 20 апреля по 19 мая ограничат движение по Заневскому проспекту — от Новочеркасского до Шаумяна. Там будут прокладывать газопровод.

Еще одну тепловую сеть проложат на Васильевском острове. Там до 31 мая закрывается движение по 18−19 линиям от Малого проспекта до Большого проспекта, без перекрестка со Средним.

Те же ограничения и на 6−7 линиях от Малого проспекта до Среднего.