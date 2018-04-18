В Санкт-Петербурге на две ночи закроют Обуховский мост
И другие ограничения движения в
И другие ограничения движения в
Очередные ограничения дорожного движения в
До 31 мая
На это же время работы по прокладке тепловой сети закроют направление движения транспорта по 7-й Советской — от Дегтярной до Суворовского проспекта.
С 20 апреля по 19 мая ограничат движение по Заневскому проспекту — от Новочеркасского до Шаумяна. Там будут прокладывать газопровод.
Еще одну тепловую сеть проложат на Васильевском острове. Там до 31 мая закрывается движение по 18−19 линиям от Малого проспекта до Большого проспекта, без перекрестка со Средним.
Те же ограничения и на 6−7 линиях от Малого проспекта до Среднего.
Кроме того, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает, что на две ночи ограничивается движение по Обуховскому мосту — с 22:00 20 апреля до шести утра 21 апреля и с десяти вечера 22 апреля до шести утра 23 апреля.