Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Колоссальный урон: ответ РФ на санкции США может поддержать Китай
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Почему детей в саду не воспитывают, а калечат
Умер актер Андрей Невраев
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» во 2-м овертайме в Кубке Стэнли
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге на две ночи закроют Обуховский мост

И другие ограничения движения в апреле-мае.

Источник: Комсомольская правда

Очередные ограничения дорожного движения в Санкт-Петербурге вступят в силу уже завтра, 19 апреля. Так, почти три недели будут ремонтировать дорожное покрытие на Академика Крылова. В связи с чем ограничат движение от Ушаковского моста до улицы Савушкина, включая боковой проезд. Изменения продлятся до 8 мая.

Читайте также
Петербуржцы застряли в аэропорту Парижа из-за забастовки

До 31 мая из-за реконструкции тепловой сети закроют движение транспорта по 3-й Красноармейской улице от Егорова до Московского проспекта и от Измайловского до Советского проспекта.

На это же время работы по прокладке тепловой сети закроют направление движения транспорта по 7-й Советской — от Дегтярной до Суворовского проспекта.

С 20 апреля по 19 мая ограничат движение по Заневскому проспекту — от Новочеркасского до Шаумяна. Там будут прокладывать газопровод.

Еще одну тепловую сеть проложат на Васильевском острове. Там до 31 мая закрывается движение по 18−19 линиям от Малого проспекта до Большого проспекта, без перекрестка со Средним.

Те же ограничения и на 6−7 линиях от Малого проспекта до Среднего.

Кроме того, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает, что на две ночи ограничивается движение по Обуховскому мосту — с 22:00 20 апреля до шести утра 21 апреля и с десяти вечера 22 апреля до шести утра 23 апреля.

Все новости региона
 Сибиряк уместил волка Забиваку на маковом зернышке
Футболист "Зенита", не игравший 2,5 года за клуб, возобновил тренировки
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь